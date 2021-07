Wolff: "Russell merita un'auto top"

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha applaudito George Russell per il suo settimo tempo nelle qualifiche del venerdì a Silverstone: “È un piacere per gli occhi guardare George. È nella Top 10 e per poco non batte la McLaren. Questo dimostra il suo incredibile talento”.

“Lui è un piccolo leone in macchina. Merita un’auto top? Sì. Speriamo di sì. Notizie? No, nessuna”, sono le parole a Sky Germany. Con ogni probabilità Russel si metterà al volante di una Mercedes nella prossima stagione, al posto di Bottas.

OMNISPORT | 16-07-2021 21:38