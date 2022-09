Wollongong 2022, la Spagna ufficializza i suoi uomini

12-09-2022 12:42

Nonostante le difficoltà delle ultime settimane e l’ipotesi (poi cancellata) di non volare in Australia, la Federazione spagnola ha annunciato i suoi convocati per i Mondiali di Wollongong 2022.

A guidare la rappresentativa iberica sarà il duo dell’UAE Team Emirates Juan Ayuso e Marc Soler, corridori che sono entrambi riusciti a mettersi in bell’evidenza alla Vuelta Espana.

Al loro fianco i due potranno contare su Urko Berrade, Roger Adriá (due della Equipo Kern Pharma), Jesús Ezquerra (Burgos-BH), Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA), Gotzon Martín (Euskaltel – Euskadi) e Oier Lazkano (Movistar).

“Partiamo per il Mondiale con sogni e speranze, dopo il rendimento impressionante messo in mostra da Ayuso alla Vuelta a España 2022” ha dichiarato il selezionatore spagnolo Pascual Momparler.

“Bisognerà vedere come sarà in grado di recuperare dopo tre settimane corse al massimo, ma è un corridore che ha tutte le capacità per brillare su un percorso come quello di Wollongong. Inoltre, Soler ha disputato una Vuelta sensazionale e ha possibilità di far bene”.