Wolverhampton: Lopetegui rifiuta la panchina

12-10-2022 10:42

Situazione critica in casa Wolves: il terzultimo posto in classifica non fa dormire sonni tranquilli alla dirigenza giallonera ed è per questo che il club inglese aveva individuato in Julen Lopetegui il perfetto allenatore per proseguire la stagione in Premier League.

L’allenatore però ha rifiutato l’incarico nonostante sia libero in seguito all’esonero dal Siviglia. Non una questione di stanchezza, ma semplicemente legata a motivi famigliari visto che l’allenatore avrebbe deciso in questo momento di stare vicino al padre 92enne.

Secondo la BBC però, il futuro di Lopetegui sarà comunque in Premier dove tante squadre lo stanno seguendo in vista del futuro, quando la situazione famigliare del tecnico sarà più serena.