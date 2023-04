Women – A Wembley va in scena la finalissima tra Inghilterra e Brasile

È il giorno della grande sfida tra le due nazionali che si affrontano poiché vincitrici l’una dell’Europeo 2022 andato in scena la scorsa estate e l’altra campionessa del Sudamerica.

06-04-2023 17:45

Arriva la prima storica “Finalissima” di calcio femminile, quella che mette a confronto l’Inghilterra e il Brasile. Si tratta di un evento mai avvenuto prima che andrà in scena a Wembley dove una di fronte all’altra ci saranno la nazionale Campione d’Europa e le vincitrici della Coppa America.

Inghilterra e Brasile si sono affrontate tre volte nella loro storia a livello di “prima squadra”. Il 6 ottobre 2018 le inglesi vinsero con le sudamericane 1-0 in amichevole. L’anno successivo doppia sfida: il 27 febbraio altro successo biancorosso per 2-1 nella SheBelieves Cup, mentre il 5 ottobre, di nuovo in un test match, trionfò la nazionale verdeoro per 2-1.

La gara va in scena a Londra allo stadio di Wembley, teatro storico di molteplici eventi sportivi sia maschili che femminili.

Lo scorso anno accolse l’ultimo atto di Women’s EURO 2022 facendo registrare l’assoluto record europeo di spettatori: 87.192 spettatori, più di qualsiasi gara di una fase finale di Euro maschile o femminile.