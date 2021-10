Women's Champions League: risultati e classifiche

15-10-2021 15:20

E’ andata in archivio anche la seconda giornata della Women’s Champions League.

Alla Juve non è riuscito il colpaccio per arrivare in vetta al gruppo A: le ragazze di Joe Montemurro sono uscite sconfitte dal match contro il Chlesea allo Stadium. 2-1 il finale per le “Blues” che ora in classifica hanno un punto in più proprio delle bianconere.

Nessun problema invece per PSG e Real Madrid padroni del gruppo B. Il big match della prossima giornata chiarirà le idee su chi sarà il vero leader. Bene anche il Barcellona. Le ragazze blaugrana vincono in trasferta contro l’HB Koge e sono prime in classifica a punteggio pieno.

Nel gruppo D vincono il Lione che rifila un pesante 5-0 al Benfica e il Bayern Monaco. Le tedesche invece fanno poker contro le svedesi dell’Häcken.

GRUPPO A

Wolfsburg – Servette 5-0

Juventus – Chelsea 1-2

Classifica: Wolfsburg 4, Chelsea 4, Juventus 3, Servette 0

GRUPPO B

Paris Saint-Germain – WFC Kharkiv 5-0

Real Madrid – Breidablik 5-0

Classifica: PSG 6, Real Madrid 6, Kharkiv 0, Breidablik 0

GRUPPO C

HB Koge – Barcellona 0-2

Arsenal – Hoffenheim 4-0

Classifica: Barcellona 6, Arsenal 3, Hoffenheim 3, HB Koge 0

GRUPPO D

Bayern Monaco – Häcken 4-0

Lione – Benfica 5-0

Classifica: Lione 6, Bayern Monaco 4, Benfica 1, Häcken 0

OMNISPORT