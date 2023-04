Word Cup: il Setterosa sfida la Spagna

Le azzurre a Rotterdam proveranno a bissare il successo ottenuto contro la Cina

12-04-2023 13:28

Dopo la vittoria contro la Cina nel primo turno della World Cup a Rotterdam (Olanda), con il risultato di 14-13, oggi alle 14 il Setterosa affronta la Spagna. Le iberiche arrivano dal successo contro le olimpioniche degli Stati Uniti per 17-15 ai rigori (12-12 i tempi regolamentari).

“Contro la Spagna ci giocheremo le nostre carte – ha dichiarato il ct azzurro Carlo Silipo – ma il crescendo di condizione si vedrà nella seconda parte di questo torneo ad Atene”. Analizzando poi l’avversaria, Silipo ha sottolineato come “la Spagna ha dei meccanismi ben oliati, per me è la squadra che è migliorata di più dai mondiali di Budapest in poi”.

Il programma azzurro prosegue domani con la sfida contro gli Stati Uniti (ore 20.30)