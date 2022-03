WTA 1000 Indian Wells: Paolini ok. Osaka batte Stephens

11-03-2022 09:24

Comincia bene il WTA 1000 di Indian Wells per Jasmine Paolini. Nel primo turno del singolare femminile del BNP Paribas Open la 26enne toscana di Castelnuovo di Garfagnana, numero 46 del mondo, ha battuto piuttosto facilmente col punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 20 minuti la britannica numero 127. Al prossimo turno Jasmine troverà la numero 3 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, che dopo la rinuncia della ceca Barbora Krejcikova è di fatto la testa di serie numero 1 del torneo.

Tra le altre partite, era affascinante la sfida tra due campionesse degli US Open ma ora scese molto in classifica come Naomi Osaka, numero 78 del mondo, e Sloane Stephens. Ha vinto la giapponese in rimonta per 3-6 6-1 6-2 in poco meno di due ore in un match molto ostacolato dal vento, tipico di questa zona della California.

OMNISPORT