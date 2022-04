28-04-2022 12:40

Sorteggio sfortunato e subito eliminazione al primo turno del WTA 1000 sulla terra rossa di Madrid per Jasmine Paolini. La 26enne toscana, numero 46 del mondo, è stata battuta dalla numero 10, la tunisina Ons Jabeur, col punteggio di 7-6(9) 6-1 in un’ora e 20 di gioco dopo essere stata avanti anche per 4-2 nel primo set.

