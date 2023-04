WTA 1000 Madrid: ritiro per Camila Giorgi

26-04-2023 13:56

L’italiana Camila Giorgi (n. 49 al mondo) si è ritirata nel corso dell’incontro contro l’egiziana Mayar Sherif (n.59) sul punteggio di 6-4 4-6. Una decisione presa per un fastidio al ginocchio che le rendeva difficoltosi i movimenti, in particolare quelli laterali. Un problema fisico non nuovo per l’italiana, che aveva condizionato anche la sua prova nella Billie Jean King Cup 2023.

Il torneo madrileno oggi vede anche il debutto di Lucia Bronzetti (n. 97 WTA) contro l’ucraina Lesia Tsurenko (n.77 del ranking), di Jasmine Paolini (n.68 WTA) contro la polacca Magdalena Frech (n.100 del ranking). Ultima italiana in gara Sara Errani (n.83 WTA, promossa dalle qualificazioni) contro la montenegrina Danka Kovinic (n.57 del ranking).