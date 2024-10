WTA 250 Guangzhou, Bronzetti in semifinale: batte Wang che accusa un calo di pressione

Non ha ancora perso un set nel torneo cinese Lucia Bronzetti, che sabato affronterà la statunitense Delohide per provare a centrare la seconda finale dell'anno.

Non di solo Jasmine Paolini vive il tennis al femminile. Perché anche Lucia Bronzetti ha alzato la mano e ha fatto capire di voler essere presente. A Guangzohu, nel WTA 250 che chiude il lungo calendario in terra asiatica, la riminese ha centrato la semifinale sbarazzandosi nei quarti di finale della beniamina di casa Wang Xiyu, che per inciso era anche la campionessa in carica del torneo. E domani, intorno all’ora di pranzo italiana, affronterà la statunitense Caroline Dolehide per cercare di conquistare la quarta finale in carriera in un torneo WTA.

Sfida inedita con Dolehide: “Ma sto giocando bene”

Bronzetti approda al penultimo atto del torneo cinese senza aver perso neppure un set, cosa che rende questo percorso particolarmente accattivante. Contro Wang, invero, la romagnola ha potuto beneficiare anche di un piccolo problema fisico che ha limitato la giocatrice avversaria, anche se questo nulla toglie alla bella prova offerta da Lucia.

“Sono contenta di essere arrivata di nuovo a giocarmi una semifinale, anche se mi spiace che la mia avversaria non si sia sentita molto bene durante il match. Personalmente però credo di aver giocato bene e di aver dimostrato di essere molto costante. Sto ritrovando buone sensazioni, ora spero di poterle confermare anche contro Delohide che è una giocatrice che conosco bene perché ogni tanto ci alleniamo insieme, anche se non ci siamo mai sfidate in partita e dunque sarà una sensazione totalmente diversa”.

Il caldo gioca un brutto scherzo alla Wang

Il match contro Wang s’è spianato intorno al nono gioco del primo set, quando l’avversaria ha accusato un piccolo malessere (un calo di pressione, probabilmente figlio del caldo e dell’umidità) e subito Bronzetti ne ha approfittato per garantirsi il break col quale andare a servire per il set. Proprio quando le percentuali con la prima sono andate sensibilmente aumentando, è lì che la giocatrice di Rimini ha messo il turbo e non s’è più voltata: con un filotto di 6 game vinti consecutivamente s’è garantita due break di vantaggio anche nel secondo parziale, arrivando a quel punto a gestire solo il tempo che l’ha divisa dall’accesso alla semifinale.

Dopo aver superato la numero 4 del seeding Avanesyan e la rumena Cristian, col successo ottenuto a spese della cinese ecco che per Lucia si aprono nuovi scenari anche di classifica: intanto è rientrata nella top 80 mondiale, ma in caso di vittoria contro Delohide per lei si aprirebbero di nuovo anche le porte delle prime 70 posizioni del ranking. Resta ancora lontana quella posizione 46 occupata ad aprile, che rappresenta anche il best ranking in carriera, ma la voglia di tornare ad essere un fattore in questo finale di stagione è grande, con la prospettiva di esserlo anche e soprattutto con la selezione di Tathiana Garbin impegnata nella Billie Jean King Cup di novembre a Malaga.