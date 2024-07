Tennis, effetto Paolini: Trevisan e Bronzetti vincono i tornei di Bastad e Contrexeville

Martina vince in Svezia dominando la finale contro la statunitense Li, Lucia la spunta in Francia dopo un match rocambolesco contro l'egiziana Sherif: passi avanti nel ranking.

Jasmine Paolini ha perso la finale di Wimbledon? Niente paura, l’onore del tennis italiano è salvo: merito di Martina Trevisan e di Lucia Bronzetti, capaci di trionfare in rapida successione in due tornei del circuito WTA. Certo, il livello – purtroppo – non è neppure paragonabile a quello dello Slam londinese che ha avuto in Jasmine una protagonista assoluta. Sia il torneo di Bastad (vinto da Trevisan) che quello di Contrexeville (in cui l’ha spuntata Bronzetti) sono infatti dei WTA 125: praticamente dei Challenger.

Bastad: trionfo per Martina Trevisan

Dopo aver tifato in modo sfegatato attraverso i social per l’amica Paolini, Martina Trevisan si è messa in proprio è ha fatto suo il torneo di Bastad, in Svezia. Senza storia la finale, vinta in due set sulla statunitense Ann Li con un doppio 6-2. Vittoria limpida e netta per la tennista italiana, che già a Wimbledon – peraltro – aveva dato risposte confortanti, sfiorando l’impresa contro una big del calibro di Madison Keys. Impresa che, invece, è riuscita in Svezia, a conclusione di un torneo che pure era iniziato tra mille difficoltà.

Contrexeville: vittoria per Lucia Bronzetti

Impresa che è stata portata a termine anche da Lucia Bronzetti a Contrexeville, in Francia. Questa volta, al termine di una finale palpitante, combattuta e incerta come non mai. Tre ore e 34 minuti di battaglia contro l’egiziana Mayar Sherif e risultato in bilico in ogni frazione. Per Bronzetti successo stiracchiato nel primo set (6-4), sconfitta al tie-break nel secondo (4-7), quindi l’acuto decisivo nel terzo, grazie a un break al dodicesimo gioco che ha scongiurato un secondo “jeu décisif”, dopo addirittura dieci matchpoint non sfruttati e un vantaggio di un break (5-3) dilapidato.

Passi avanti nel ranking per le due azzurre

Grazie al doppio exploit in Svezia e in Francia, passi avanti nel ranking WTA per entrambe le azzurre. Per Trevisan rientro nella top 80 mondiale, con possibile collocazione al 76mo posto della graduatoria. Per Bronzetti, invece, risalita di undici posizioni: dopo essere scesa all’81mo posto, l’italiana si collocherà nella 70ma piazza della graduatoria. Insomma, come al maschile con Sinner, c’è un “effetto Paolini” anche nel tennis italiano in rosa, con diverse giocatrici in crescita. Trevisan e Bronzetti, in particolare.