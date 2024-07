Wimbledon, Paolini confinata “in un piccolo riquadro”: il capitano dell’Italvolley Giannelli contro la Gazzetta

Il capitano dell’Italvolley, Simone Giannelli, si scaglia contro la Gazzetta dello Sport per il poco spazio concesso a Jasmine Paolini dopo la finale a Wimbledon: polemica in vista di Parigi 2024

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

I successi del mondo del tennis, con Paolini e Sinner in copertina, riportano a galla anche il problema della copertura dei cosiddetti “sport minori” soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. E sull’argomento ora interviene anche il capitano dell’Italia di volley maschile che su Instagram lancia una piccola polemica contro la Gazzetta dello Sport.

Giannelli: “Paolini in un piccolo riquadro”

La Gazzetta dello Sport concede l’apertura della sua edizione nazionale ai possibili colpi di mercato della Juventus, con Adeyemi e Sancho, che sarebbero finiti nell’orbita della dirigenza bianconera che ta costruendo la squadra da mettere a disposizione di Thiago Motta. La parte in alto è dedicata invece a Jasmine Paolini dopo il ko nella finale di Wimbledon con il titolo “Orgogliosi di te”. Ma su Instagram, il capitano dell’Italvolley Simone Giannelli sembra non apprezzare questa scelta da parte del quotidiano sportivo più importante: “Prima italiana di sempre ad arrivare in finale a Wimbledon dopo essere stata l’unica ad eguagliare Serena Williams dal 2016 centrando due finali consecutive (Roland Garros e Wimbledon) e “giustamente in prima pagina ha questo piccolo riquadro. Mah, magari mi sbaglierò io ma traguardi del genere andrebbero festeggiati per settimane”.

Fonte: Instragram

Paolini e la polemica sul “Bellissima”

Solo qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport era finita al centro delle polemiche dopo la semifinale vinta da Jasmine Paolini contro la croata Vekic con un titolo “Bellissima” che aveva provocato una forte indignazione sui social. In tanti, soprattutto tante donne, si erano lanciate all’attacco del quotidiano reo di aver usato quell’aggettivo solo perché si parlava di una donna e dunque accusandolo di sessismo.

L’appello di Giannelli in vista di Parigi 2024

L’appello di Simone Giannelli non sembra casuale almeno nella tempistica visto l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tema del trattamento di quelli che spesso a torto vengono definitivi come “sport minori” è un tema importante e spesso sottovalutato. E’ innegabile che lo spazio concesso al calcio dalle principali testate italiane sia enormemente più grande di quello concesso agli altri sport e tra questi, oltre al tennis particolarmente in voga nell’ultimo anno, c’è ovviamente anche la pallavolo; una delle discipline che da sempre hanno portato all’Italia tante soddisfazioni (maledizione olimpica a parte).