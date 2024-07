Wimbledon, Paolini come Sinner, è sulla copertina di Vogue: il sogno Parigi 2024 e il messaggio ai giovani

Jasmine Paolini ha perso solo in finale a Wimbledon riuscendo in un’impresa storica per il tennis italiano al femminile e ora si racconta in una lunga intervista a Vogue

Jasmine Paolini come Jannik Sinner, i numeri 1 del tennis italiano. La generazione dorata della racchetta tricolore continua a stupire e Wimbledon è stato solo l’ultimo episodio di un 2024 (iniziato a dire il vero nell’autunno del 2023) che ha avvicinato tantissimi italiani al mondo del tennis. Se il calcio rimane lo sport più seguito, il tennis prova ora a mettersi in scia. Ad aprire la strada è stato senza dubbio il talento di Sinner ad allargarla ci pensa ora il sorriso di Jas. Che proprio come Jannik riceve l’onore della copertina di Vogue Italia.

Le emozioni della finale a Wimbledon

Si comincia dalla fine, dalla sconfitta in finale contro Krejcikova che gli ha negato il sogno più grande, quello di essere incoronata regina a Wimbledon. Ma Jas pensa sempre positivo: “Avrò tanti ricordi, ora viene in mente che l’ho persa ma se mi fermo a riflettere mi porto dentro il calore del centrale. E’ stato davvero pazzesco giocare una partita del genere ma alla fine è stato un torneo positivo e due settimane bellissime”.

L’obiettivo Parigi 2024

Ora un po’ di riposo per scaricare le tossine e ricaricare le batterie in vista di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono un appuntamento fondamentale e per Jasmine sembrano arrivare nel momento giusto, nella Parigi che l’ha vista arrivare in finale al Roland Garros: “Ora mi rilasserò un paio di giorni – svela nella sua intervista a Vogue – poi cercherò di riadattarmi alla terra rossa per arrivare al meglio alle Olimpiadi. Sono un obiettivo importante. Ci sono una volta ogni 4 anni e quindi metterò il massimo impegno per cercare di fare bene. Ma non sarà facile, ogni torneo è diverso dall’altro. Ma l’importante è avere la voglia di lottare su ogni punto. Le emozioni saranno tante ricordo ancora la cerimonia di apertura a Tokyo, un sogno diventato realtà”.

Il messaggio alle nuove generazioni

Esempio positivo: è un concetto che negli ultimi mesi è stato usato spesso per descrivere Jannik Sinner, il suo modo di stare in campo e la sua etica del lavoro. Ma è un concetto che si adatta alla perfezione anche a Jasmine Paolini, al suo sorriso, alla sua grinta e alla voglia di provare a mettere tutto sul campo con volontà ma anche tanta gioia: “Il messaggio che vorrei lanciare alle nuove generazioni è quello di divertirsi che è sempre la cosa più importante. Ti deve piacere quello che fai. Deve essere proprio una passione. Ma avrei anche un altro messaggio: non avere mai paura di sognare. Le mi ispirazioni? Sono cresciuta guardando la rivalità tra Roger Federer e Rafa Nadal, semplicemente leggendari”.