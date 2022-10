WTA 250 Monastir, impresa Stefanini contro Linette

03-10-2022 18:01

Il tennis italiano continua a far parlare di sé, anche a livello femminile. Nel WTA 250 di Monastir Lucrezia Stefanini è stata infatti protagonista di una vera impresa eliminando al primo turno la polacca Magda Linette, testa di serie numero 8 del torneo e posizionata al numero 52 del ranking mondiale.

Sul cemento tunisino la pratese, classe ’98 e numero 152 del mondo, si è imposta in poco meno di due ore e mezzo con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4, conquistando il primo risultato di rilievo della propria carriera che in questo 2022 l’aveva vista debuttare senza fortuna nelle qualficazioni del Roland Garros e di Wimbledon.

Dopo una partenza in salita, con break subito nel quarto game e un primo set ceduto nettamente, Lucrezia ha cambiato inaspettatamente corso al match rubando subito il servizio alla propria avversaria in apertura del secondo set: dopo il controbreak di Linette, la svolta arriva al 9° gioco, con il servizio strappato a Linette a zero dall’italiana che dopo aver portato a casa il parziale gioca alla pari con la più quotata avversaria nel set decisivo, piazzando il break-chiave al 5° gioco e chiudendo con il 62% di punti ottenuti con la prima di servizio.