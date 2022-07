WTA 250 Varsavia: Swiatek fuori nei quarti da Garcia che ora sfida Paolini

29-07-2022 21:38

Nuova sconfitta, dopo quella al terzo turno di Wimbledon che ne aveva interrotto una serie di 37 successi consecutivi, per la numero 1 del mondo Iga Swiatek, stavolta arrivata però nella sua Varsavia e sulla sua superficie preferita, la terra battuta del WTA 250 della capitale polacca. Nei quarti di finale Iga è stata battuta da una delle tenniste più in forma del momento, la francese Caroline Garcia, numero 45 ma ex numero 4, che è riuscita a prevalere sulla 21enne beniamina di casa per 6-1 1-6 6-4 in quasi due ore e 20 minuti di gioco. Adesso la 28enne transalpina incontrerà in semifinale la toscana Jasmine Paolini.