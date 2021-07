WTA Amburgo, Sara Errani fuori nei quarti di finale

Finisce nei quarti di finale il cammino di Sara Errani nel WTA sulla terra battuta di Amburgo. La 34enne romagnola, attualmente numero 105 del mondo, è stata battuta dall’ucraina Dayana Yastremska, di 13 anni più giovane di lei e numero 38, col punteggio di 7-6 (4) 6-4 in un’ora e 50 minuti di gioco. Partita piena di break, come quasi sempre in un match femminile sul rosso: quattro nel primo set, due per parte, di cui tre consecutivi dal settimo al nono game, e ben sette nel secondo, sei consecutivi dal secondo al settimo game prima di quello decisivo nel decimo a favore della 21enne di Odessa.

OMNISPORT | 09-07-2021 16:56