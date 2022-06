WTA Berlino: Gauff vola nei quarti di finale, bene anche Jabeur

16-06-2022 21:18

A soli 15 anni Coco Gauff si era rivelata al mondo tre anni fa quando aveva battuto Venus Williams al primo turno sull’erba di Wimbledon, spingendosi poi fino agli ottavi di finale. Ebbene, anche sui prati tedeschi del WTA di Berlino la 18enne statunitense finalista dell’ultimo Roland Garros dimostra di essere molto a proprio agio: oggi ha infatti travolto la cinese Xinyu Wang per 6-0 6-4 qualificandosi per i quarti di finale, dove incontrerà la ceca Karolina Pliskova, finalista a Wimbledon l’anno scorso.

Bene anche la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 1 del torneo, che ha battuto per 6-2 7-6(8) la statunitense Alyson Parks e ora avrà la bielorussaa Aliaksandra Sasnovich. Nelle altre due partite di oggi, vittorie per la svizzera Belinda Bencic sulla russa Anna Kalinskaya per 6-4 1-6 6-1 e, in un derby tutto russo, per Veronika Kudermetova, 6-3 6-7(5) 6-1 su Liudmila Samsonova, Bencic e Kudermetova si affronteranno nei quarti.