WTA Birmingham, esordio vincente (in due giorni) per Camila Giorgi

15-06-2022 15:59

Ha impiegato due giorni a terminare il suo match d’esordio a Birmingham ma, nonostante la durata, Camila Giorgi alla fine ha potuto esultare.

La nativa di Macerata infatti, dopo il 7-6 (9-7) messo a segno ieri contro la ceca Tereza Martincova e l’interruzione per oscurità, ha chiuso la pratica oggi con un più netto 6-4.

In totale dunque, sui due giorni, il match dell’azzurra è durato un’ora e 45 minuti di gioco, una fatica che tutti si augurano possa non compromettere troppo l’incontro di secondo turno contro l’americana Lauren Davis che in carriera l’ha battuta 4 volte su 5, compresa la finale di Doha 2017.