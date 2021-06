WTA Bol, Jasmine Paolini fa suo il torneo: in finale battuta la Rus

È un sabato da ricordare per Jasmine Paolini. La tennista azzurra porta a termine una settimana perfetta vincendo la finale del WTA di Bol contro l’olandese Rus e conquistando così il suo primo titolo in un 125.

Nel primo set la venticinquenne lucchese mette subito le cose in chiaro brekkando per tre volte consecutive la rivale e trovando così modo di archiviare facilmente il parziale per 6-2. Nel secondo la Rus sale di colpi strappando subito la battuta alla Paolini che però, una volta scivolata sul 2-4, si rianima e facendo prova di grande carattere riequilibra la contesa portando il set al tiebreak.

Qui l’azzurra sfrutta alla perfezione due mini-break a proprio favore e chiude i conti con il 7-6 che le vale la prima gioia a livello 125 dopo la sconfitta subita a inizio maggio contro la Golubic nella finale di Saint-Malo. Grazie a quest’affermazione poi da lunedì la Paolini potrà fregiarsi del numero 87 nella classifica WTA, suo best ranking.

