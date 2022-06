WTA Eastbourne: trionfa Kvitova, Ostapenko dominata in finale

25-06-2022 15:28

Dopo più di un anno di digiuno Petra Kvitova torna a vincere un titolo WTA e lo fa aggiudicandosi per la prima volta il 500 di Eastbourne, nel quale 11 anni fa aveva perso in finale dalla francese Marion Bartoli. La 32enne ceca ha dominato in finale la campionessa uscente, la lettone Jelena Ostapenko, col punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Per Petra, campionessa di Wimbledon nel 2011 e nel 2014 ed ex numero 2 del mondo, è il ventinovesimo torneo del circuito maggiore vinto in carriera e risalirà dal 31 fino al numero 26 nelle classifiche, Ostapenko invece scenderà dal 14 al 17.