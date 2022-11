WTA Finals, Sabalenka vola in semifinale

05-11-2022 12:48

Completato il quadro della semifinali delle WTA Finals.

La bielorussa ha battuto Jessica Pegula 6-3, 7-5 salendo a due vittorie e una sconfitta. La Sabalenka ha mantenuto il solito gioco altalenante con una Pegula però non nella sua migliore forma in grado di vincere solo in incontro.

La bielorussa ha guadagnato l’accesso alle simi in virtù del successo di Maria Sakkari, già qualificata, che ha eliminato la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-2, 6-3. La greca che per il momento non ha ancora perso, in semifinale, affronterà la vincente del match che deciderà la quarta semifinalista, quello tra Caroline Garcia e Daria Kasatkina.