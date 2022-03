WTA, il CEO Simon contro l'espulsione degli atleti russi

17-03-2022 10:36

La politica torna a invadere il mondo del tennis. La guerra scatenata dalla Russia in Ucraina ha portato a conseguenze davvero drastiche per gli atleti russi in tantissimi sport, e presto potrebbero esserci problemi anche nel tennis. Molte federazioni, infatti, stanno domandando a gran voce l’esclusione di tutti gli atleti russi dai tornei della stagione.

Una presa di posizione forte da parte del mondo della racchetta, come successo anche pochi mesi fa col caso Peng Shuai, situazione risoltasi in modo nebuloso e senza l’assoluta certezza della saluta dell’atleta cinese.

Chi si schiera contro questa presa di posizione unilaterale è il presidente della WTA (il circuito femminile) Steve Simon, con alcune dichiarazioni alla BBC ma riprese da AO Sport:

“Non sai mai cosa potrebbe portare il futuro. Ma posso assicurarvi che non abbiamo mai vietato agli atleti di partecipare al nostro tour a causa delle posizioni politiche che la loro leadership potrebbe assumere. Quindi ci vorrebbe qualcosa di molto, molto significativo per cambiare, ma ancora una volta non sappiamo dove si sta andando […] Ritengo che i singoli atleti non dovrebbero essere quelli che vengono penalizzati dalle decisioni di una leadership autoritaria che ovviamente sta facendo cose terribili e riprovevoli. Ma se ciò accade, ossia che tutto questo è parte della strategia generale di far pagare alla Russia e ai cittadini russi le conseguenze per la decisione presa dal loro governo, allora non sarà qualcosa che sosteniamo. Speriamo che si astengano da ciò perché penso che ci siano un sacco di altri problemi che ne derivano. Non penso che si possa limitare solo agli atleti”.

OMNISPORT