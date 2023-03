Wta Indian Wells: eliminata Cocciaretto

Sconfitta in due set dalla spagnola Parrizas Diaz, numero 88 del ranking, sprecando un vantaggio di 4-1 nel secondo settembre

10-03-2023 11:25

Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al primo turno dal torneo Wta 1000 di Indian Wells. Ha vinto la spagnola Parrizas Diaz, numero 88 del ranking, con il punteggio di 6-3, 7-5. Rimpianti nel secondo parziale per l’azzurra, che era in vantaggio per 4-1 ed è stata prima raggiunta e poi breakkata all’undicesimo game dall’iberica. Tra le due tenniste c’era stato già un confronto, l’anno passato a Parma, ma in quell’occasione era stata l’italiana, numero 50 del ranking, ad avere la meglio. Questa volta è andata male, invece, e la spagnola nel secondo turno turno dovrà vedersela con Paula Badosa, sua connazionale.