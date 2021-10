Wta Indian Wells: nulla da fare per Trevisan e Giorgi

Nulla da fare a Indian Wells per i colori azzurri.

Camila Giorgi e Martina Trevisan si sono arrese rispettivamente contro Amanda Anisimova e Anett Konteviet. Per la Giorgi anche un problema fisico alla caviglia che ne ha condizionato il rendimento.

La Giorgi è stata autrice di una prestazione opaca con 11 doppi falli in un match terminato 6-4 6-1.

Martina Trevisan ci ha provato in tutti i modi e ha retto fino al secondo set per poi arendersi sul 6 – 3, 5 -2 per poi ritirarsi a causa di un problema alla coscia sinistra.

Per quanto riguarda gli altri match, a sopresa, invece, la Tomljanovic ha battuto la campionessa spagnola Muguruza. L’autsraliana ha sconfitto 63 16 63 la spagnola Muguruza, numero 5 del tabellone.

OMNISPORT | 10-10-2021 10:39