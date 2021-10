WTA Indian Wells: trionfa Badosa, piegata Azarenka dopo più di tre ore di battaglia

18-10-2021 10:43

E’ stata, quella del WTA 1000 di Indian Wells, una finale dalle mille emozioni, forse la miglior partita dell’anno del tennis femminile. Alla fine l’ha vinta Paula Badosa, spagnola che compirà 24 anni il prossimo 15 novembre, battendo dopo tre ore e 4 minuti di battaglia furibonda la bielorussa Victoria Azarenka, ex numero 1 del mondo, col punteggio di 7-6 2-6 7-6. Con questo trionfo Badosa arriva al numero 13 del ranking ed è quasi sicura di partecipare alle WTA Finals di fine anno a Guadalajara, coronando un’annata nella quale ha fatto un salto di qualità clamoroso: la depressione che la divorava tre anni fa, per non aver saputo mantenere le promesse dopo aver vinto il Roland Garros junior nel 2015, è ormai dimenticata. Azarenka invece, che sul 5-4 30-0 e servizio nel terzo set era arrivata a due punti dalla vittoria, risale fino al numero 26.

OMNISPORT