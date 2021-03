WTA Lione, Camila Giorgi nei quarti di finale

Sul cemento al coperto di Lione Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del WTA 250 battendo col punteggio di 2-6 6-1 7-6 la serba Nina Stojanovic dopo quasi due ore e mezza di gioco. E’ stato il solito match dai tre volti per la marchigiana che ha perso nettamente il primo set andando sotto 0-5, vinto ancor più nettamente il secondo e alla fine si è imposta al tie-break per 7-5 dopo aver salvato due match point sul 6-5 per la sua avversaria. Ora Camila incontrerà la giovanissima danese Clara Tauson, proveniente dalle qualificazioni.

