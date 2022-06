WTA, Nottingham: la Raducanu si ferma dopo soli sette game

07-06-2022 18:17

Emma Raducanu ha resistito solo sette game nel suo incontro di primo turno al Nottingham Open, dove ha fatto il suo debutto nel WTA Tour un anno fa.

La campionessa degli US Open Raducanu è tornata a Nottingham per prepararsi alla sua seconda campagna di Wimbledon in carriera.

La diciannovenne si è fatta conoscere con un quarto turno nel suo Grande Slam di casa nel 2021, prima di trionfare clamorosamente a Flushing Meadows.

Dopo essersi apparentemente affermata come la prossima superstar del tennis femminile, Raducanu non ha poi avuto la vita così semplice.

“Ad essere onesti, sono stati 12 mesi davvero difficili”, ha dichiarato la Raducanu alla BBC martedì prima del suo incontro con Viktorija Golubic. “Non è sempre stato facile”.

E questo è stato tutt’altro che facile per la seconda testa di serie, che ha richiesto un medical time out per un apparente infortunio al fianco già dopo il terzo gioco.

Prima del timeout medico, Raducanu e Golubic si erano scambiate dei break, e la britannica si è poi rapidamente ripresa. Ma ha continuato a incontrare problemi e ha abbandonato il servizio due volte – a margine di un ulteriore trattamento medico – prima di ritirarsi definitivamente per 4-3.

La Raducanu dovrebbe giocare il Birmingham Classic la prossima settimana, ma prima dovrà valutare la sua forma fisica a soli 20 giorni dall’inizio di Wimbledon.