WTA Varsavia, Paolini approda agli ottavi di finale

26-07-2022 15:04

È un debutto positivo quello di Jasmine Paolini nel WTA 250 di Varsavia, torneo in cui l’azzurra ha battuto al primo turno la numero 81 della classifica mondiale Danka Kovinic.

In un match senza storia, la tennista nostrana si è imposta nettamente con un doppio 6-1 in un’ora e tre minuti e ora, agli ottavi di finale, dovrà vedersela contro la francese Clara Burel, giustiziera della slovacca Anna Karolina Schmiedlova.

In caso di vittoria nella sua seconda partita in Polonia, Paolini raggiungerebbe per la terza volta in stagione i quarti di finale di un torneo WTA.