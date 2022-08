WTA Washington, subito out Venus Williams

02-08-2022 08:31

È iniziata la stagione del cemento americano che porterà agli US Open. Nella sessione serale del Citi Open di Washington: subito out, dal singolare la 42enne Venus Williams che si era rivista in doppio a Wimbledon.

La sorella di Serena esce di scena per mano della canadese Rebecca Marino, proveniente dalle qualificazioni che si impone per 4-6 6-1 6-4 finale.

La numero uno del tabellone, l’americana Jessica Pegula vince il derby a stelle e strisce con Hailey Baptiste per 6-2 6-2, mentre Simoen Halep si impone contro la spagnola Cristina Bucsa (6-3 7-5).

Tra le eliminazioni illustre, la belga Elise Mertens, numero 5 del tabellone, perde dalla russa Liudmila Samsonova, per 7-6(4) 6-4 ed esce di scena anche la numero 7, l’egiziana Mayar Sherif, che va k.o contro Donna Vekic per 6-4 6-1.