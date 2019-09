AEW, rubata la cintura di Jericho

Il The Sun riporta una news davvero singolare riguardo Chris Jericho. L’ex superstar WWE, ora alla AEW, è stata protagonista, in Florida, di un episodio particolare. Qualcuno gli ha rubato la sua cintura AEW mentre si stava gustando una bistecca in un locale (aveva lasciato la sua cintura su una limousine).

Jericho ha dichiarato di aver assoldato i migliori investigatori per scoprire chi sia il responsabile del furto. L’ex All Star WWE ha poi raccontato ai suoi fan l’accaduto mentre si rilassava in una vasca idromassaggio.

Per fortuna, dopo qualche ora, la cintura, valutata circa 30.000 dollari, è stata riconsegnata per la gioia di Jericho.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 07:37