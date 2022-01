Xavi: "Ansu Fati quasi recuperato"

Il tecnico del Barcellona, Xavi, in conferenza stampa ha aggiornato sulle condizioni di Ansu Fati: “Sta bene. Avevo qualche dubbio se farlo giocare domani. Per ora vorrei preservarlo vista la ricaduta dell’ultima volta. Voglio essere sicuro che sia al 100%”.

“Non è disponibile per la sfida contro il Granada ma lo sarà per la Supercoppa. È una notizia fantastica per noi e per lui. Ha lavorato molto bene, mostrando una vera ambizione. È un grande professionista che fa la differenza. Per noi è un giocatore fondamentale ma voglio essere sicuro che sia al 100%. Rischiarlo vorrebbe dire perderlo per tutto il resto della stagione”.