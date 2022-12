Xavi elogia Busquets: "Il miglior centrocampista difensivo della storia della Spagna"

16-12-2022 22:34

Xavi ha reso omaggio a Sergio Busquets dopo la sua decisione di ritirarsi dal calcio giocato, descrivendolo come uno dei più grandi centrocampisti della storia.

Busquets ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale spagola nella giornata di oggi, dopo aver capitanato la Roja in ognuna delle quattro partite disputate ai Mondiali in Qatar.

La sconfitta ai rigori contro il Marocco negli ottavi di finale ha rappresentato per Busquets un epilogo tutt’altro che felice della sua stellare carriera con la Spagna, per la quale ha collezionato 143 presenze. Il 34enne è stato protagonista, al fianco del suo compagno di squadra e poi allenatore Xavi, delle vittorie della Spagna ai Mondiali del 2010 e a Euro 2012, e il tecnico dei Blaugrana ritiene che pochi possano eguagliare il suo talento:

“Alla fine, è una decisione personale che si prende quando si sente che è il momento giusto”, ha dichiarato Xavi al sito web del Barcellona. “Gli auguro il meglio, ora potrà riposare di più e concentrarsi sul Barca. È un giocatore che ha fatto la storia. È uno dei migliori centrocampisti che il calcio abbia prodotto a livello mondiale e, sicuramente, il miglior centrocampista difensivo della storia della Spagna”.

La stella del Barcellona Jordi Alba ha detto che Busquets “mancherà molto” alla Spagna, che sarà guidata da Luis de la Fuente nelle qualificazioni a Euro 2024 dopo che Luis Enrique ha lasciato il suo ruolo di allenatore.

“Sei sempre stato un grande leader per tutti noi che facciamo parte della squadra, sia nei momenti positivi che in quelli negativi”, ha scritto Alba su Twitter. “Dopo tanti allenamenti e partite insieme in Nazionale, oggi ci saluti e ci mancherai molto, amico. Grazie per quello che hai contribuito a noi e per tutto quello che hai dato”.