Xavi: “I risultati arriveranno e se così non fosse ci sarà un altro allenatore”

29-10-2022 11:57

Queste le dichiarazioni del tecnico blaugrana: “Continuo ad essere ottimista anche se abbiamo preso una bella botta in Champions League, ma ci sono altre competizioni e possiamo ancora fare una grande stagione: lottare per la Liga, per la Coppa del Re, per la Supercoppa e l’Europa League”.

“Peccato non avere ancora la Champions – prosegue Xavi – ma abbiamo lottato e abbiamo dato tutto, questa è la realtà, al nostro interno non abbiamo dubbi, sappiamo che stiamo lavorando bene e che i risultati arriveranno a fine stagione, ci vuole pazienza, ed io ce l’ho, ma ho anche la fiducia del presidente e della dirigenza, non posso far altro che lavorare”.

Poi conclude: “Siamo in un cammino, io ho vissuto questa situazione da calciatore, non possiamo abbandonare le nostre idee ma dobbiamo crederci, i risultati arriveranno e se non arriveranno toccherà ad un altro allenatore, è una legge di vita, ma da dentro non dubitiamo”.