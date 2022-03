Xavi: "Per Messi porte aperte al Barca. Ha un contratto col PSG, ma.."

20-03-2022 09:20

Fischi e insulti dei tifosi per gridargli a gran voce di andare via. Leo Messi non sta bene al PSG, e ora che chi dovrebbe sostenerlo. lo addita come il responsabile dell’eliminazione in Champions League, ancora di più. Ma c’è anche chi lo invita a tornare a Barcellona. Xavi, ad esempio, durante la conferenza stampa pre-Clasico, ha dichiarato:

“Credo che Messi sia il miglior giocatore della storia del calcio e del Barcellona. Le porte per lui saranno sempre aperte qui, finché sarò io allenatore. Quello che ha dato al Barcellona non ha prezzo. Come club, gli dobbiamo tanto, Leo è il benvenuto tutti i giorni, anche solo per parlare con me o assistere ad un allenamento. Lui ha un contratto col PSG e…non posso dire altro”.

OMNISPORT