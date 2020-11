Yamaha: Crutchlow prende il posto di Lorenzo

Cal Crutchlow è il nuovo test rider della Yamaha per il 2021. Ad annunciarlo, la stessa scuderia giapponese: il pilota britannico ora alla Honda esordirà a metà febbraio a Sepang in Malesia, in sella alla YZR-M1, e parteciperà anche ai test ufficiali Irta e ad altri test privati.

“I 10 anni di esperienza in Motogp di Crutchlow, guidando per tre diversi produttori, lo rendono il pilota ideale per il lavoro. Crutchlow sarà il pilota sostituto nel caso sfortunato in cui uno dei piloti della Yamaha fosse costretto a saltare un gp a causa di malattia o infortunio”, è la nota della Yamaha.

OMNISPORT | 13-11-2020 13:47