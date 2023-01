Yamaha, Jarvis: "Franco Morbidelli deve riscoprire se stesso"

13-01-2023 20:54

Il team manager della Yamaha Lin Jarvis ai microfoni di Crash.net ha parlato delle difficoltà di Morbidelli nel 2022: “Si è allenato bene per tutto l’inverno. Gli è mancato qualcosa e non è mai riuscito a trovare veramente la confidenza con la moto. Frankie non ha avuto la stessa velocità, aggressività in frenata e velocità in curva, di cui ha bisogno la Yamaha. Bisogna avere molta fiducia per farlo, e questo è qualcosa che direi è il forte di Fabio”.

“Ha molta confidenza con la parte anteriore della moto e Frankie ha faticato a trovarla. Sappiamo che può essere veloce, ha buone capacità. Ma deve riscoprire se stesso e dobbiamo dargli strumenti migliori per aiutarlo in questo processo”.

La crisi è iniziata alla fine del 2021, dopo l’operazione al ginocchio: “L’infortunio al ginocchio è stato il punto di svolta, che l’ha fatto rimanere fuori per cinque gare, poi lo abbiamo portato nel team ufficiale per le ultime cinque gare, ma non era in forma. Ci siamo trovati di fronte a una situazione straordinaria. Lui ha accettato il ruolo, ma probabilmente era troppo presto”.