Yamaha, Quartararo attacca: "Nel team stiamo dormendo"

Il pilota francese: "Abbiamo sempre gli stessi problemi e non siamo carichi a sufficienza".

29-04-2023 18:33

Al termine della sprint race di Motogp, l’ex campione del mondo Fabio Quartararo non ha nascosto tutta la sua delusione per la Yamaha: “Quando mi trovo dietro a un altro pilota non riesco a guidare, è la cosa più difficile al momento, non posso neanche provare un sorpasso – ha detto il pilota Yamaha a Sky –”.

Quartararo continua e attacca: “Non ho nessun feeling. Il problema è che nella squadra stiamo dormendo, non c’è qualcuno che si incazza, abbiamo sempre gli stessi problemi e non siamo carichi a sufficienza, questo manca nel nostro team”.