Yamaha, Razgatlioglu in pista per il test con la MotoGP

21-06-2022 18:26

Dopo tanta attesa, per Toprak Razgatlioglu è arrivato il giorno del test con la Yamaha M1, ovvero la MotoGP con cui Fabio Quartararo ha vinto il titolo nella passata stagione. Per il pilota turco si tratta di un premio per il Mondiale Superbike vinto sempre nel 2021.

Un test per prendere confidenza con la M1 anche se le porte della MotoGP sono al momento chiuse per il 2023, dato che la Yamaha l’anno prossimo avrà soltanto le due moto ufficiali affidate a Quartararo e Franco Morbidelli. Per ora andrà avanti in Superbike, per la MotoGp deve attendere il 2024.