Yamaha, Rossi diventa ambasciatore del brand: "Grande emozione"

Il nove volte campione del mondo: "Abbiamo lavorato insieme per così tanti anni in passato, perciò sembra quasi naturale".

01-05-2023 09:40

La Yamaha deve tanto a Valentino Rossi, ecco perché la scuderia di Iwata ha deciso di far diventare il nove volte campione del mondo ambasciatore del brand. Lin Jarvis ha dichiarato: “Ovviamente è un momento grandioso per Yamaha ed anche un coinvolgimento emotivo per i fan, che sono sicuro sentano la mancanza di Valentino in MotoGP sin da quando si è ritirato al termine della sua carriera di successi. Valentino e la sua M1 hanno condiviso un legame speciale: il suo arrivo in Yamaha è stato l’evento catalizzato che ha completamente cambiato il nostro programma corse in MotoGP al punto che Valentino e Yamaha sono quasi diventati sinonimi”.

“Insieme hanno ottenuto molte vittorie, podi e quattro campionati – continua Jarvis -, e poi ci sono stati i momenti dietro le quinte: il duro lavoro ma anche il divertimento e la passione condivisa per le corse. Abbiamo sempre considerato Valentino come parte della famiglia e, appena ha espresso il suo desiderio di continuare ad usare le Yamaha e di diventare un ambasciatore del brand, ci siamo messi all’opera perché accadesse. Siamo emozionati al fatto che Valentino ora sia ufficialmente nostro rappresentante”.

Anche Tetsu Ono, general manager della divisione strategica di Yamaha nel motorsport, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Prima di tutto, vorrei sfruttare quest’opportunità per esprimere la mia gratitudine a Valentino per aver continuato questa partnership. Yamaha è davvero lieta di avere Valentino in quanto ambasciatore del brand, forse ancor più del solito dato che il desiderio di diventarlo arriva da lui in persona. Avere l’approvazione di un nove volte campione del mondo è la miglior raccomandazione che si possa ottenere in quanto brand motociclistico”.

“È un testamento della qualità produttiva e della cultura della compagnia. Yamaha è alla ricerca continua di soddisfazioni ed entusiasmo per la propria clientela. Siamo felici che Valentino, il più grande pilota di moto di tutti i tempi, si senta così entusiasta riguardo a guidare i veicoli a due ruote di Yamaha e che sia felice di lavorare in una partnership ravvicinata col marchio. La Casa ha appreso quest’accordo col pieno intento di soddisfare i bisogni di Valentino quando si parla di fornire due ruote per allenamento o per divertimento. Abbiamo gli occhi puntati sul lavorare insieme a lui per rafforzare il brand Yamaha”.

Queste invece le dichiarazioni di Rossi: “Di certo quest’accordo tra me e Yamaha mi dà una grande emozione. Abbiamo lavorato insieme per così tanti anni in passato, perciò sembra quasi naturale. Dopo che mi sono ritirato dalla MotoGP, ho continuato ad allenarmi e a guidare motociclette. Sto sempre cercando di continuare a gareggiare, in un modo o nell’altro. Durante la mia carriera in MotoGP ho guidato per Yamaha in quanto parte del mio contratto, ma anche dopo essermi ritirato ho continuato ad usare le moto Yamaha perché mi divertiva. Sono felice che l’accordo ora sia firmata, perciò Yamaha ed io ci metteremo a lavoro per questo nuovo incarico”.