Yaya Touré assistente allenatore a Donetsk

Yaya Toure inizia la sua nuova avventura da allenatore. Sarà assistente di Igor Klymovskyi all’ Olimpik Donetsk , club che si trova a metà classifica del campionato ucraino.

Si tratta della sua prima esperienza ufficiale dopo il ritiro dal calcio giocato: la sua ultima esperienza si è conclusa in Cina più di un anno fa. Ad annunciare il suo nuovo incarico è stato lo stesso ex centrocampista attraverso i suoi profili social: “Sono felice di tornare in Ucraina per continuare la mia carriera da allenatore. Grazie all’Olimpik Donetsk per il fantastico benvenuto. Non vedo l’ora di trasmettere la mia esperienza, aiutare la squadra e continuare a imparare. Vorrei anche ringraziare chi mi ha aiutato nell’ultimo anno ad accumulare esperienza e qualifiche. Chris Ramsey al QPR, Stuart Jones al Blackburn e Geoff Lomax alla PFA”.

Si tratta di un ritorno in Ucraina, dove l’ivoriano aveva già giocato nella stagione 2004/05, tra le file del Metalurg Donetsk. Sedici anni dopo, torna nella stessa città con colori diversi.

OMNISPORT | 10-02-2021 20:40