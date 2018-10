Yaya Touré conferma: "Fui a un passo dall'Inter"

Approdato, anzi tornato, avendovi già giocato nel 2005, all’Olympiacos, dopo otto anni al Manchester City, Yaya Touré sarà di scena giovedì a San Siro per affrontare il Milan nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League.

Il centrocampista ivoriano, classe '83, quattro volte Pallone d'Oro africano, è intervenuto in conferenza stampa, dove ha ammesso di essere stato a un passo dal trasferimento all’Inter.

Era l’estate 2015 e sulla panchina nerazzurra c’era Roberto Mancini, già tecnico di Touré a Manchester: "Mancava veramente poco, ma all'ultimo minuto è saltato tutto, il City si è opposto alla mia cessione. Per me Mancini è una persona speciale, per cui nutro grande rispetto. Tuttora mi chiama spesso dopo le partite".



SPORTAL.IT | 03-10-2018 20:55