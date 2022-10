Youth League, la Juventus firma l'impresa contro il Benfica

25-10-2022 22:18

A qualche mese di distanza Benfica e Juventus si giocano qualcosa di importante in una gara di Youth League: l’accesso agli ottavi non è certo la finale della manifestazione, ma l’impresa che compiono i ragazzi di Montero entra nella storia bianconera, perché ai lusitani vengono rimontate due reti a domicilio.

Già nella gara di andata la Juventus aveva ripreso in 10 il Benfica, che approccia bene l’incontro impegnando o mettendo a repentaglio a più riprese Daffara: a metà tempo Hugo Felix e Semedo trovano la via della rete, ma è un’altra squadra quella che torna in campo; Mbangula accorcia con un tiro dal limite, Hasa impatta dal dischetto e al 79′ il fantasista Yildiz sigla il mancino decisivo.

La Juventus contenderà al PSG il primo posto valevole la qualificazione diretta: in caso di seconda piazza, ai piemontesi servirà il playoff per entrare nella fase calda della competizione.