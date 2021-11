Youth League: l'Inter vince e ipoteca la qualificazione, il Milan crolla

24-11-2021 19:28

Nella penultima giornata della fase a gironi di Youth League, l’Inter Primavera ipoteca il passaggio al turno successivo. Grazie al successo di misura sullo Shakhtar Donetsk, gli uomini di Chivu restano a tre punti di vantaggio sul Real Madrid: nell’ultimo turno, in casa delle ‘Merengues’, basterà un pari per accedere alla prossima fase senza dover passare per gli spareggi tra le seconde.

La rete che decide l’incontro arriva al 4′: ingenuità di Buleza, che regala palla a Fabbian, assist per Peschetola che manda la palla alle spalle del portiere avversario.

Nell’altra sfida del girone, successo di misura anche del Real Madrid, che batte a domicilio lo Sheriff Tiraspol e tiene accesa la speranza di qualificazione diretta.

Niente da fare per il Milan di Federico Giunti, che fallisce l’aggancio al terzo posto dell’Atletico Madrid e cade in casa dei ‘Colchoneros’ con un netto 3-0.

La formazione spagnola apre i conti al 21′ con un calcio di rigore causato dal fallo di Pseftis su Carlos Martin e trasformato da Javi Curras. Il Milan sfiora il pari con una doppia occasione firmata Capone-El Hilali, ma subisce all’81’ il secondo goal, ancora una volta da penalty: questa volta è Javi Cerrano a incaricarsi della battuta e mandare la palla in rete. In pieno recupero, l’Atletico cala il tris con Gismera, che viene servito da Villan e manda la palla sotto la traversa.

Milan aritmeticamente eliminato e ultimo nel Gruppo B, con Liverpool, Porto e Atletico Madrid che si giocheranno negli ultimi 90 minuti la qualificazione diretta e il pass per gli spareggi tra le seconde classificate.

