La 'Casa Blanca' eliminata dall'Az Alkmaar con un sonante 4-0: gli olandesi raggiungono Milan e Sporting Lisbona alla Final Four.

15-03-2023 18:59

Continuano le sorprese in Youth League: dopo l’eliminazione dell’Atletico Madrid ad opera del Milan di Ignazio Abate, fa le valigie anche il Real Madrid di Arbeloa, eliminata dall’Az Alkmaar.

Gli olandesi, che non hanno giocato la fase ai gironi, ma che hanno rifilato un netto 3-0 anche al Barcellona, sono andati in gol con Beukers (doppietta), Poku e Meerdink, che sale a quota sette nella manifestazione; il classe 2003 ha già assaporato la Prima Squadra nella gara contro la Lazio. In semifinale sarà sfida allo Sporting Lisbona, mentre il Milan incrocerà la vincente di Borussia Dortmund/Hajduk Spalato.