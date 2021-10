Youth League, Zenit-Juventus 0-2: bianconeri in vetta

20-10-2021 15:59

Missione compiuta per la Juventus, che a San Pietroburgo batte i padroni di casa dello Zenit, riuscendo a scappare in testa alla classifica del girone H di Youth League. Bianconeri ora a +4 sul terzo posto, visto il successo del Chelsea sul Malmo (4-2 in rimonta).

Immediato vantaggio da parte gli uomini di Bonatti, con un goal super da parte di Mulazzi: dalla destra l’esterno si accentra e col mancino disegna una parabola che si infila all’incrocio dei pali senza lasciare scampo al portiere avversario Byazrov.

La gara è divertente, con occasioni da una parte e dall’altra e la possibilità continua di pareggio o raddoppio, che Chibozo si divora al minuto 22. Per i padroni di casa invece la traversa di Zigangirov, su cui Senko era comunque sulla traiettoria.

Nella ripresa arriva anche il 2-0 per la Juventus, con il neoentrato Turco: cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, l’argentino sfrutta un retropassaggio sbagliato da parte della difesa dello Zenit per presentarsi a tu per tu con Byazrov e batterlo.

IL TABELLINO

ZENIT-JUVENTUS 0-2

MARCATORI: 2′ Mulazzi, 68′ Turco

ZENIT (4-3-3): Byazrov; Sandrachuk, Kasimov, Khotulev, Troshchenkov; Kim, Zigangirov, Saus (46′ Rodionov); Marianov, Kotov, Kuznetsov. All. Zyryanov.

JUVENTUS (4-4-2) Senko; Savona, Fiumanò (71′ Citi), Nzouango, Turicchia; Mulazzi, Omic, Miretti (87′ Bonetti), Iling-Junior; Soulé (63′ Turco), Chibozo (87′ Hasa). All. Bonatti.

Arbitro: Kourgheli

Ammonito: Marianov (Z), Kasimov (Z), Zigangirov (Z), Chibozo (J), Hasa (J)

Espulsi: –

