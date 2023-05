Il tecnico ai microfoni di Radio Anch'io Sport: “Credo che il peggio sia passato, la finale più difficile è quella dell’Inter ma in gara secca può succedere di tutto"

29-05-2023 14:48

L’ex allenatore Alberto Zaccheroni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Tra i tanti temi affrontati, Zaccheroni ha parlato del lungo ricovero che ha subito ed ha analizzato il periodo di riabilitazione a causa dell’incidente domestico dello scorso 10 febbraio.

Le dichiarazioni del tecnico: “Credo che il peggio sia passato, sto facendo riabilitazione, soprattutto sto camminando. Ho perso forza dopo due mesi e mezzo a letto, però la sensazione è che siamo sulla strada giusta”.

Riguardo le tre italiane in finale nelle competizioni europee: “Ho sensazioni positive per tutte e tre le italiane. La finale più difficile è quella dell’Inter, ma mi sarei preoccupato di più se fosse stata una sfida sui 180 minuti. In gara secca può succedere di tutto”.

In chiusura, un commento sulla Juventus: “Mi sembra una squadra che fa grande fatica a concretizzare. I realizzatori non mancano, ma abbiamo visto anche ieri le difficoltà nell’ultima porzione di campo. Probabilmente anche l’assenza di Vlahovic si fa sentire, gli altri sono tutti più bravi a rifinire che a concludere” riporta Tuttomercatoweb.