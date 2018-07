Zamparini: 'Posavec via in prestito'

Il patron del Palermo Maurizio Zamparini in un'intervista al Giornale di Sicilia ha parlato del portiere Josip Posavec.

"Andrà a giocare in prestito, per dargli continuità. Abbiamo analizzato la sua situazione è abbiamo concordato che sia la situazione migliore per lui. Non si tratta di una decisione tecnica ma psicologica, la pressione che gli può dare un piazza come Palermo non gli fa bene. Pomini ha trentasette anni, ha fatto bene quest'anno ma neanche Buffon ha fatto il titolare a quaranta anni. Siamo contenti che rimanga e speriamo sia un ottimo secondo".

04-07-2018