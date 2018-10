Zamparini vicino alla cessione del Palermo

Maurizio Zamparini verso la cessione del Palermo. Secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbe un preliminare d'accordo con l'imprenditore Raffaello Follieri.

La firma sarebbe avvenuta la scorsa settimana in un faccia a faccia tra Zamparini e Follieri, accompagnati dai rispettivi legali e dai consulenti. Negli ultimi giorni era emerso che il finanziere pugliese era passato in vantaggio rispetto agli altri potenziali acquirenti, come Antonio Ponte.

La sottoscrizione del contratto vero e proprio potrebbe arrivare entro il 24 ottobre. L'accordo prevede la cessione del 100% delle quote societarie per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Zamparini è proprietario del Palermo dal luglio del 2002.

SPORTAL.IT | 14-10-2018 13:50