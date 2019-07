Zampini al veleno sul Napoli tra balli, cori anti-Juve e Sepe

Juve-Napoli è già cominciata. A parole, ovviamente. Finora lo spunto è sempre partito dal fronte azzurro, con la sfida lanciata per la prossima stagione e con qualche proclama, come quello di Elmas, l’ultimo arrivato in casa-Napoli, che ha detto di non aver paura di Ronaldo. Sul fronte bianconero invece la rivalità, come sempre, si vive sempre con molto distacco e tanta ironia. La presentazione del Napoli in piazza a Dimaro, però, e il misunderstanding tra il club azzurro e la radio ufficiale, che è stata smentita con un twitter, hanno dato il la al popolo bianconero per sbizzarrirsi.

L’IRONIA – Numerosi i tifosi della Juve che hanno ironizzato sia sul balletto di Tommaso Starace, il corpulento magazziniere del Napoli che è salito sul palco improvvisando una danza un po’ imbarazzante, sia sulle parole del Cardinale Sepe (“Sarri alla Juve? Non fatemi dire parolacce”), situazioni che hanno ispirato Massimo Zampini. Il giornalista tifoso della Juve nel suo blog affonda nel sarcasmo e scrive in riferimento agli azzurri: “Premesso che avere vinto sul campo in questi anni è stato comunque bello, è vero che quel ballo, il coro sulla Juve, prima ancora le parole del Cardinale Sepe, ci hanno reso invidiosi. Parlerò con la comunicazione della Juve per capire se si rendono conto di come noi tifosi juventini viviamo questo divario imbarazzante. La radio ufficiale del Napoli smentita dal club? è di proprietà degli Agnelli, come gli sponsor degli arbitri e tutto il resto: tutto sotto controllo. La Juve è il male, spero che vi sia chiaro quelli di questi anni sono scudetti senza valore, nessuno vorrebbe vincerli”.

LE REAZIONI – I tifosi della Juve aggiungono anche che c’è poco da stare allegri in casa-Napoli: “Il napolista ironizza sul 3-3 della Juve in Corea dopo che il Napoli ha fatto 3-3 con la Cremonese. Coerenza questa sconosciuta… ” ma c’è anche chi bacchetta gli stessi fan che ora criticano Sarri: “Rtengo assurdo l’atteggiamento di chi, un mese fa, osannava Sarri e che adesso si straccia le vesti dopo 3 amichevoli del kaiser. Siete convinti che Sarri sia la scelta giusta? Allora pazientate sino, almeno, a novembre”.

SPORTEVAI | 28-07-2019 10:00