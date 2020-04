Zampini: Meglio niente calcio che quello strazio

C’è chi è in crisi di astinenza da più di un mese, chi ne ha approfittato per “disintossicarsi” dal calcio, chi rimpiange i big-match di Champions League o gli scontri diretti al vertice, chi senza la sua squadra del cuore non sa stare anche se non è più prioritaria come in passato. I 45 giorni senza pallone hanno avuto conseguenze di tutti i tipi sugli appassionati e in attesa della possibile ripresa ci si interroga su quale calcio troveremo dopo questa bufera.

Nessun rimpianto

Da Massimo Zampini arriva però una provocazione. Il giornalista di Juventibus, volto noto di Tiki Taka, assicura di non sentire troppo la mancanza di tutto quel calcio che c’era in passato e su twitter scatena una bufera.

Il tweet di Zampini

Zampini scrive: “Leggo che per molti è l’opposto, ma io non guarderei certe partitacce strazianti di serie A del sabato pomeriggio o della domenica a pranzo neanche ora, proprio come due mesi fa. Nostalgia assente. non le guardavo due mesi fa e non le guarderei ora”.

Poi aggiunge: “Quelle robacce con mezzo stadio vuoto (e a breve porte chiuse), ombra su mezzo campo, per carità, purtroppo si ripartirà con troppe squadre, pochi stadi all’altezza, partite inguardabili…”.

Le reazioni sui social

Il mondo del web si divide_ “Completamente d’accordo. Speriamo che questa “sospensione” faccia fare il sospirato salto di qualità. E non utilizzare “il bello del calcio” come alibi.” O anche_ “Sarà peggio perché gireranno ancora meno soldi e le partite saranno ancora più inguardabili. E per finire questa stagione, rovineranno anche la 2021 infittendo il calendario all’inverosimile”, oppure: ” “Esatto. Il calcio non mi manca per nulla. Se torna a settembre, posto che le cose vadano meglio, è la cosa migliore”.

Nostalgia canaglia

C’è chi scrive: “Non mi mancano le partite mi mancano le partite della Juve”. Un altro follower osserva: “Massimo, io oggi guarderei pure Spal-Toro, tale la fame di calcio. Ma dopo 15 minuti probabilmente mollerei” ma arriva la replica: “Io invece penso che se in questo momento organizzassero un’amichevole tra Sassuolo e Virtus Entella farebbe ascolti tipo finale dei Mondiali del 2006″.

Infine la chiosa: “Figurati quando le faranno a porte chiuse…Io metterei tutto in stand by fino ad Ottobre. Calciomercato regolare di 30/40gg dal 1 Luglio. Completare entro Dicembre campionati e Coppe. Nuova stagione Gennaio/Dicembre. Trovare soluzione per paesi abituati a soste invernali lunghe”.

SPORTEVAI | 20-04-2020 09:55